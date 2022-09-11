Современная Чечня: что изменилось и чем удивляет республика

Журналист Рамис Латыпов на машине проехал всю Чечню: величие гор, древний «город мертвых», гостеприимность чеченцев, магазины без продавца и еще много других удивительных открытий - в его репортаже.

В последние годы Чечня становится популярным туристическим направлением. Величественная мечеть «Сердце Чечни», ультрасовременный комплекс небоскребов «Грозный-Сити», чеченские горы, открытые, отзывчивые жители – все это привлекает туристов.

Двадцать лет назад Грозный был в развалинах

В Чечне приходилось бывать и раньше. В мою первую поездку здесь шла война, а если официально – «контртеррористическая операция». Главные города, в том числе и Грозный, лежали в развалинах. Какие-то улицы были расчищены, по ним ездили, а по сторонам улиц – разрушенные дома, на некоторые улицы попасть было просто невозможно из-за развалин. Единственным уцелевшим домом было здание городской администрации, но чуть позже его тоже взорвали террористы.

Тогда везде были расставлены таблички: «Осторожно, мины!». Едешь от одного города в другой – с двух сторон окопы. Бесконечные, бескрайние окопы! А кладбища! Страшно было даже смотреть на новые могилы – они наглядно показывали, насколько кровопролитной была война.

Президентом тогда был Алу Алханов, а премьер-министром Рамзан Кадыров. Кадыров вышел с призывом: «Нет следам войны!». Перед всем народом подарил мэру Грозного мастерок, как символический жест о намерении восстановить город. В то время порядка в Чечне не было – от людей, много лет существовавших в условиях войны, пожалуй, иного ожидать и не стоило. Никто не соблюдал правил дорожного движения. Рамзан Кадыров неустанно об этом жестко говорил по телевидению, сам выезжал на улицы на «шестерке» и лично проводил рейды, нарушителей «брал за шиворот» и призывал к порядку.

На тот момент уже было объявлено о строительстве в Чечне огромной мечети на 10 тысяч человек. «Ваша мечта – сделать Чечню исламским центром, с такой целью строится мечеть?» – спросил я его тогда, и Рамзан Кадыров ответил: «Для нас нет разницы – в Казани будет исламский центр или в Грозном. Для нас важно развитие ислама, а чтобы оно было где-то конкретно – такого стремления нет». Позже Алу Алханов оставил должность главы Чечни, на это место пришел Рамзан Кадыров.

Вот после тех лет прошло довольно много времени, и я снова еду в Чечню. Что изменилось в республике, и что посмотреть здесь туристу – напишу об этом.

Как доехать?

Дорога из Казани до Грозного выходит примерно 1900 километров, это 19-20 часов пути. Доехав до Элисты, можно выбрать – ехать через Кизляр или Буденновск. Второй вариант на 60 километров длиннее. Я выбрал его – навигатор показал, что так будет быстрее, видимо, через Кизляр была вероятность попасть в пробки. Если ехать вдвоем, то за день можно осилить. Дороги неплохие, между Элистой и Буденновском дорога частично грунтовая, но тоже не страшно. Камеры есть, но дорожных инспекторов почти нет – ни разу не остановили.

По этой дороге едешь через южноосетинский город Моздок. Вспомнили о знаменитых осетинских пирогах, и решили заехать в сам город, хочется же попробовать. Ой-ой! Пожалели, конечно. Грязный город с разбитыми дорогами – такое впечатление осталось от Моздока. Зашли в кафе, где было написано «продаются осетинские пироги», а там сидит женщина, перед ней бумага с ручкой.

– Сколько пирогов надо? – спрашивает.

– А что, готовых нет?

– У нас только на заказ.

Тут подошел мужчина, который заказал еще полчаса назад. Даже его заказ еще не был готов. Вай-вай… Сами ешьте свои пироги, сказали мы, и отправились в Чечню.

На границе Чечни блок-пост. Военные. Предупреждаю, блокпосты снимать на видео нельзя. Вообще, военные части снимать на видео не рекомендуется. Особенно в нынешней ситуации. Если незаметно для военных снимете, выложите в интернет, это может закончиться плачевно – например, штрафом.

На блокпосту чеченцы и солдаты российской армии. Был уже вечер. Чеченец с довольно уставшим видом спросил цель нашей поездки. Попросил открыть багажник, заглянул: «Запрещенных вещей нет? Алкоголь?» «Нет». «Проезжай».

Уровень жизни высокий

В Чечне приходится проезжать через деревни и надо учитывать, что домашнего скота в них много. Здесь как в Индии – коров выпускают, и они сами гуляют. И на улице могут стоять. Но никто их непотребными словами не прогоняет, не нервничает, безостановочно давя на сигналку. Может быть, из-за обилия солнца и более питательной растительности, или вот такого свободного выгула скота, здесь и мясные, и молочные продукты изумительно вкусные. У них другой вкус. Еще заметил, что коровы здесь преимущественно красные. Питаются и гуляют на свободе. У нас ведь сейчас даже в деревнях коровам дают заготовленный человеком корм. Пасутся они под присмотром на пастбище, или же стоят взаперти в хлеву. А здесь они гуляют совершенно свободно.

Собак мало. Их не заводят для развлечения, а держат для работы. Стада здесь охраняют крупные с большими умными глазами алабаи.

В северной части Чечни в основном равнины, но в окрестностях села Самашки дорога проезжает по склону горы, извивается серпантином, а внизу впадина. Тем временем стемнело, пошел дождь. На незнакомой дороге не особо комфортно.

Здесь законы свои – выдавать чеки считают лишним. Карты принимают далеко не везде. Может быть, поэтому бензин немного дешевле, чем у нас.

Дорожные указатели «Самашки», «Ассиновская», «Серноводская», «Ачхой-Мартан»… По всей Чечне знакомые названия населенных пунктов, рек, гор. Которые за две чеченские войны постоянно слышали по телевизору, которые на всю жизнь врезались в память.

Итак, мы въехали в Грозный. Это уже не тот город, который я видел 15 лет назад! Ничто не напоминает о войне. Но обратил внимание – несмотря на то, что на улицах горят фонари, и в домах есть свет, все равно в городе достаточно темно.

Гостиницы в Грозном

Гостиниц в столице Чечни довольно много. Говорят, что все они забиты туристами и приезжими, но в гостинице «Тийналла» места нашлись. Интересно, что и в Чечне, и в Дагестане стационарных телефонов уже почти нет, только мобильники. «Типичный чеченец» на ресепшене был очень вежлив. Для гостей установлена специальная памятка о желаемом внешнем виде. Мужчинам запрещены шорты и майки-«алкоголички», а женщинам – короткие юбки и открытые топы. Не то, чтобы запрещено, указатель гласит, что такое надевать «не рекомендуется». Я заметил, что в гостинице все придерживались этих рекомендаций.

Цены недорогие, двухместный номер с питанием «шведский стол» примерно 3,5 тыс. рублей. Стоит особо отметить, в Чечне везде очень чисто. Чеченцы исключительно чистоплотные. Мы говорим, что татары любят чистоту, раз в год моют весь дом, а у них даже в дни войны женщины мыли дырявые от пуль ворота, каждый день меняли постель, ложились только на белоснежные и выглаженные простыни.

Туалеты все очень чистые, в каждом есть кумганы для омовения.

Грозненское море, мечеть «Сердце Чечни»

Рядом с гостиницей одна из знаменитых достопримечательностей города – Грозненское море. На благоустроенной набережной Чернореченского водохранилища выстроен целый ряд гостиниц и ресторанов. Есть ресторан в 13 этажей, архитектурно сделан в стиле вайнахских военно-сторожевых башен, в таком же стиле сделаны ворота на входе к Грозненскому морю. Таких башен на территории Чечни и Ингушетии в Средние века строилось много. Эти архитектурные здания, являющиеся достижением обеих республик, запечатлены на их гербах.

Чеченцы и ингуши – братские народы. К слову, сами они называют себя по-другому: чеченцы – «нохчи», с отсылкой к пророку Нух (Ной в христианской культуре), то есть, «народ Ноя». Ингуши называют себя «галгай». А название «Чечня» произошло от деревни «Чечен-аул», таким образом, получается, по одной деревне назвали целый народ.

Территория у Грозненского моря очень чистая, ни единой соринки не увидишь. И людей практически нет. В сторонке тренируется небольшая группа ребят-боксеров. Очень торопливыми шагами прошла печального вида женщина. Пожилой мужчина стрижет газоны. Траву под столбами косилка не берет, их выдергивает руками. Так сильно стараются, чтобы было чисто. На озере есть лодки. Но никого, кто катался бы на лодках, не заметили.

Идем дальше. Вот краса города – мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. В центре людей много. Тут же «Грозный-Сити». Здесь тоже довольно многолюдно. Фотографируются, мусульмане заходят, смотрят. Большая, красивая мечеть.

Рядом – построенный в том же стиле военных башен Грозненский государственный нефтяной университет. Сразу за мечетью проходит благоустроенная набережная реки Сунжа. Это горная река, поэтому вода в ней мутная, течение бурное. Если подняться на «Грозный-Сити», можно полюбоваться городом с высоты птичьего полета.

Здесь же главная площадь и магазин без продавца. Стоит киоск, висит бумажка с номером телефона. Берешь, что тебе нужно, переводишь деньги на телефон. Вообще, здесь очень высокое доверие к людям. Ни один продавец не будет упираться: «Давай деньги, только потом товар». Если кто помнит, один водитель маршрутки из Чечни удивил всю Россию тем, что возил людей бесплатно – тех, кто едет в больницу, на кладбище, совершал хадж или просто не имеет денег на проезд или забыл деньги. «И не надо никому ничего объяснять, просто выходите и все» - написал он у себя в маршрутке.

Или, например, в горах женщина продает мед. Тут же у нее пасека. Но телефон не ловит. Она говорит: «Потом переведете, когда будет ловить». Получается, где-то через час… Специально спросил у нее: «Было так, что человек забрал мед, но не заплатил?» Говорит: «Нет. Все платят».

В центре – мемориал в память о Президенте Чечни Ахмате Кадырове. Он погиб 9 мая 2004 года, взорвавшись на бомбе террористов. На мемориале его слова: «Мое оружие – правда, и перед этим оружием бессильна любая армия». Очень интересное и верное высказывание о правде.

По всей Чечне надписи «Ахмат – сила».

Флаг Чечни похож на татарстанский. Те же цвета. Просто красного меньше, зеленого больше. Такая же узкая белая полоса. Значит, зелени в Чечне больше. И это действительно так. Здесь зеленого больше: это и религиозная составляющая, и национальная. А «призрака коммунизма» здесь меньше.

Чеченские горы

В Чечню я ехал именно для того, чтобы посмотреть на здешние горы. Хотелось своими глазами увидеть эти места, запечатленные еще с 90-х в памяти. По описаниям горных сражений, столкновений с боевиками, эти горы представлялись ужасно высокими и совершенно непроходимыми. В свою первую поездку в Чечню я специально поехал к «Волчьим воротам» – Аргунскому ущелью. Это были места жесточайших столкновений. Ущелье – это долина реки, проложившей себе дорогу через горы.

Я еще в первую поездку недоумевал: по телевизору описывают как очень опасное место, а здесь чеченские горы - заросшие лесом, напоминающие круглые холмы возвышенности. Что-то вроде наших Уральских гор. Еще по телевизору рассказывали: вот, село Гой-Чу находится у высоких гор, поэтому в ходе сражений боевикам удалось спрятаться в горах. Смотрю на эту деревню, вроде бы она на равнине, кругом гор-то нет. А я думал, что это высоченные горы, и поэтому сражения шли тяжело. Видя это, мысль, что нельзя верить телевизору, еще больше укрепляется. Или, например, Шатой. В моем представлении это страшное место где-то между огромных горных массивов. А на самом деле село находится на просторной речной долине. И все. Когда стал сравнивать услышанное ранее по телевизору с увиденным собственными глазами, еще больше убедился, что телевизору верить не стоит.

На этот раз с Аргунского ущелья доехал почти до границы Грузии. Добрался до районных центров Шатой, Итум-Кали. Могу сказать, что ездить по этим дорогам совершенно не опасно. Асфальтовая дорога, небольшие, заросшие лесом горы. По краям дороги установлены столбы-ограничители, если не гнать, то опасности никакой нет, спокойно можно ездить. Внизу бурлит горная река, чистый воздух. Просто чудесно! Пока ездил по Чечне, видео выкладывал в соцсети. Мне написали: «Разве это горы? Хочешь увидеть горы – езжай в Дагестан». Ну почему не горы? Вполне себе. Не надо принижать.

На вершинах гор стоят те же знаменитые сторожевые башни. В некоторых местах есть специальные площадки, чтобы посмотреть на них. Доедете до Чечни, обязательно попробуйте знаменитый чеченский шашлык – тот, что в ресторане на горе близ Ушкалойских башен. Чтобы попасть в этот ресторан, надо подняться в гору, и на большой высоте пройти через реку Аргун по мосту со стеклянным полом. Некоторые так боятся, что отказываются ступать на мост. Действительно, довольно страшно.

Ушкалойская башня в свое время обозначала границу между двумя чеченскими общинами, а башни служили местом сбора пошлины. И дорогу охраняли, и пошлину брали с путников. Это одна из знаменитых достопримечательностей Чечни, которую показывают туристам.

А гордость Шатоя - крепость Пхакоч. Расположена на очень красивом месте, она была бы интересна любителям средневековья.

Известно о частых перебоях с электричеством в Чечне. Кажется, понятно, почему. Это у нас в Татарстане равнина - столбы электролиний стоят на голом поле. А здесь они на вершинах гор. Как им удалось установить эти опоры на горах, протянуть провода, и как удается ремонтировать в случае аварии - в голове не укладывается. Выглядит красиво, но сколько труда это стоило!

Чечня славится также сероводородными источниками. В городе Серноводске раньше были курорты, после военных лет их слава сошла на нет. У деревни Зоны тоже есть сероводородный источник. Желающие идут в небольшой благоустроенный курорт, а остальные пользуются бесплатными ваннами, установленными на подножии горы. Температура воды в любое время года - на уровне 37-38 градусов: люди приносят с собой полиэтилен, стелят его на ванну, и таким образом купаются в этой воде. Запах такого родника, естественно, не особо приятный - пахнет тухлым яйцом, сера оседает черным слоем на дне ручья. Но раз сказали, что такая вода обладает исключительными целебными свойствами, решил написать и об этом.

Есть еще Нихалоевские водопады. Прямо скажу - не впечатлило. Ехать туда и потратить на это пусть небольшие (вход стоит 100 рублей) деньги, считаю, не стоит. И водопадами назвать их, как-то, не хочется. У нас река Меша у Пестрецов течет сильнее, а здесь - это не водопад. Но у водопадов есть кафе, вот там, кажется, шашлык делают хороший. Если только захочется, раз уж приехали, увидеть течение воды - эти водопады тоже вошли в список достопримечательностей Чечни.

В горной реке плавала форель. Но их нельзя ловить, сказали нам. А мы и не собирались.

«Город мертвых»

Доехав до Итум-Кали, обратился к прохожему, спросить, как мне найти местный музей. Слышал, что в Итум-кали есть музей в старинном здании, хотел его увидеть. Мужчину звали Султан. Чеченцы - удивительно гостеприимный народ! Мы говорим, что татары гостеприимные, но я нигде не видел настолько гостеприимных, как чеченцы. Он тут же принялся звать нас к себе домой. Говорит - сейчас для вас забью барашка, заходите, переночуйте у меня. Прямо настойчиво приглашает. А о музее говорит - там ничего особенного не увидите, можно не ехать. Лучше съездите в «Город мертвых», а на обратном пути ко мне заезжайте - с такими словами он нас проводил. Говорят, там древние здания из кирпича, а внутри - человеческие кости!

Вот так, отправились почти к границе Грузии - «Город мертвых».

От «Города мертвых» до границы Грузии всего 8 километров. Поэтому по дороге стоят пограничники.

«Город мертвых» – на чеченском «Цой-Педе», переводится как «поселение божества». По легенде, здесь иногда заседал высший представительный орган вайнахских (чеченских) племен. Здесь две высотные башни, два жертвенника-столпа и около сорока могил-склепов. Историки считают, что город был построен в XIV—XVIII веках, а первые могилы появились примерно 1500 лет назад.

Очень своеобразное место со своей атмосферой. Его также называют чеченским Мачу-Пикчу. На зданиях - символы и знаки язычества, который исповедовали вайнахи до ислама.

Склепы - это невысокие здания с небольшими отверстиями-окнами. Здесь ветрено, всегда солнечно, поэтому останки внутри склепов до сих пор сохранились.

Есть разные версии, кому же принадлежат эти останки. По одной из преданий, в этих башенках содержались заболевшие люди, и их кормили через окошко - изолировали их, чтобы не допустить распространения болезни. Говорят также, что это останки старцев, которые, почуяв близость смерти, приходили сюда и сами же запирали себя в этих склепах. Считалось, что человек, умерший здесь, уходил в Высший мир - к Солнцу.

Поскольку современная Чечня воспринимается как мусульманская республика, «Город мертвых» у многих вызывает удивление: «А почему их не хоронят?» люди спрашивают. И действительно - кости лежат до сих пор, вроде бы надо похоронить. Но это - некое сакральное место, даже во времена радикальных исламистов боевики его не трогали. По дороге в «Город мертвых» есть пасека - приезжие могут там попить чаю. Несколько семей остановились там, и совершали молитву. Я хотел сфотографировать, они сказали «не надо». Это они молились за души усопших. Тут снова, в доказательство моих слов о супер-гостеприимности чеченцев, сразу же к нам подошли двое чеченских ребят, спросили - не нужна ли нам какая-нибудь помощь. И я вижу, что не просто так спрашивают, а на самом деле готовы помочь.

В «Городе мертвых» сейчас идет реставрация. Их восстанавливают, приводят в первоначальный вид. Я тоже зашел в пару склепов. В них костей нет, но можно понять, что чувствует попавший сюда человек.

В ходе Второй чеченской войны столкновения происходили и у «Города мертвых». Для перекрытия дороги в Грузию, российские войска высадили здесь десант.

Продолжение следует

Автор: Рамис Латыпов, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»