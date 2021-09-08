Минниханов заявил о готовности Казани принять Олимпийские игры 2036 года

Фото: tatarstan.ru

После проведения за последние годы нескольких крупных спортивных событий в Казани сформировалась серьезная спортивная инфраструктура. Благодаря этому столица Татарстана вполне готова принять летние Олимпийские игры 2036 года. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов в эфире телеканала «Матч ТВ» — руководитель республики присутствовал в студии виртуально.

«Что касается Олимпийских игр, я не вижу никаких проблем после проведения таких больших событий. [Подготовлена] спортивная инфраструктура, транспортная, [сфера] гостеприимства…» — отметил Рустам Минниханов.

Фото: © скриншот видео телеканала «Матч ТВ»

«Если такое решение (о выдвижении Казани в качестве города — претендента на проведение Олимпиады 2036 года) будет принято руководством страны, мы всегда готовы», — подчеркнул Президент Татарстана.

Минниханов также напомнил, что в 2023 году столица республики примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань и Санкт-Петербург готовят заявки на право проведения летней Олимпиады 2036 года.