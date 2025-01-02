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Общество 2 января 2025 16:04

Каток на «Черном озере» останется закрытым 3 января

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Каток на «Черном озере» останется закрытым 3 января
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 3 января, каток в казанском парке «Черное озеро» останется закрытым. Об этом предупреждает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

«Из-за плюсовой температуры и мокрого снега катку <…> нужно больше времени для восстановления!» — пояснили в дирекции.

Соответственно, останется закрытым и пункт проката, а запланированные мероприятия (мастер-классы по фигурному катанию и вечеринка «Бэйби тунайт») будут перенесены. Даты их проведения дирекция сообщит позднее в социальных сетях.

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