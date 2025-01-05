Каток в казанском парке «Черное озеро» снова будет закрыт

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В воскресенье, 5 января, каток и пункт проката в казанском парке «Черное озеро» снова будет закрыт. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы встретиться завтра», - уточняется в сообщении.

Напомним, что каток в упомянутом парке был закрыт и в субботу, 4 января. По словам сотрудников дирекции, сейчас там внимательно следят за состоянием льда.

Ранее жителям и гостям Казани также напомнили адреса лыжных баз в городе и режим их работы.