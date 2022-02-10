Организаторы кастинга на съемки «Слова пацана» назвали новое место отбора в Челнах

В Набережных Челнах кастинг сериала «Слово пацана» проходит по адресу: Московский проспект, дом 118 (54/24а). Об этом ИА «Татар-информ» сообщил организатор кастинга Руслан Сунгатуллин.

«Желающие должны прийти в девятиэтажное офисное здание 54/24а и подняться на второй этаж в 210-й кабинет. Кастинг будет проходить сегодня, а также 12 и 13 февраля. Одиннадцатого февраля кастинг запланирован в Елабуге», — уточнил собеседник агентства.

Организаторы кастинга были вынуждены сменить место локации, ранее отбор должен был состояться в МЦ «Шатлык». Однако за сутки администрация молодежного центра отказала в проведении отбора, аргументировав решение вспышкой коронавируса.

По словам Руслана Сунгатуллина, от парней и девушек Набережных Челнов было принято более 800 заявок. «Количество желающих принять участие в кастинге юношей и девушек разделилось примерно пополам», — рассказал организатор кастинга.

С 3 по 7 февраля кастинг и пробы состоялись в Казани. По словам кастинг-директора Юлии Мариной, они были весьма продуктивны. Всего за четыре дня кастинга пришли 836 желающих стать актерами. Из них были отобраны и прошли кинопробы 240 человек.

Кинопробы в Набережных Челнах состоятся 14 и 15 февраля.