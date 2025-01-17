Картаполов попросил Бастрыкина инициировать проверку действий Чубайса

Анатолий Чубайс в 2017 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководитель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов вместе с депутатом Госдумы Андреем Луговым обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку действий бывшего главы госкорпорации «Роснано» и экс-спецпредставителя Президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса на наличие преступлений.

«В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной Думы А. К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича <...>», — написал Картаполов в своем Telegram-канале.

Помимо этого, по словам главы Комитета ГД по обороне, он вместе с коллегой также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Депутаты попросили его «поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов <...> материалах по возбужденным уголовным делам» в отношении Чубайса.

Анатолий Чубайс уехал из России вскоре после начала специальной военной операции, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В июле 2023 года он опубликовал статью «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики» Института экономики РАН. В ней политик был охарактеризован в качестве «независимого исследователя» из шотландского города Глазго (Великобритания).

В сентябре того же года Владимир Путин предположил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с огромной финансовой дырой, обнаружившейся в «Роснано». Позднее Тель-Авивский университет сообщил, что на факультете социальных наук этого израильского вуза открылся Центр российских исследований (ЦРС), группу спонсоров для финансирования которого организовал уехавший из РФ политик.