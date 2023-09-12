Путин: Побег Чубайса из России может быть связан с огромной финансовой дырой в «Роснано»

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ выразил недоумение, зачем Анатолий Чубайс «удрал и прячется», и предположил, что причинами поступка могут быть опасения возникновения уголовных дел из-за финансовой дыры в «Роснано», которую ранее возглавлял Чубайс. Об этом сообщает ТАСС.

«Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, – пояснил глава государства, – и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры».

Он добавил, что там нет каких-то уголовных дел, но выразил мнение, что, возможно, Чубайс опасается, что всё это в итоге приведет к их возникновению.

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Сегодня Президент выступил на пленарном заседании, а после ответил на вопросы, касающиеся как внутренней, так и внешней политики. В сессии также принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов.