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Путин: Побег Чубайса из России может быть связан с огромной финансовой дырой в «Роснано»
Президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ выразил недоумение, зачем Анатолий Чубайс «удрал и прячется», и предположил, что причинами поступка могут быть опасения возникновения уголовных дел из-за финансовой дыры в «Роснано», которую ранее возглавлял Чубайс. Об этом сообщает ТАСС.
«Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, – пояснил глава государства, – и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры».
Он добавил, что там нет каких-то уголовных дел, но выразил мнение, что, возможно, Чубайс опасается, что всё это в итоге приведет к их возникновению.
С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Сегодня Президент выступил на пленарном заседании, а после ответил на вопросы, касающиеся как внутренней, так и внешней политики. В сессии также принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов.
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