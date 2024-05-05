Депутат Госдумы предложил признать Чубайса иноагентом

Анатолий Чубайс в конце 2000-х годов

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Бывшего руководителя госкорпорации «Роснано» и экс-спецпредставителя Президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса необходимо признать иностранным агентом. Об этом заявил подготовивший соответствующее обращение в Министерство юстиции депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев, передает РИА Новости.

Ранее Тель-Авивский университет сообщил, что на факультете социальных наук этого израильского вуза открылся Центр российских исследований (ЦРС), группу спонсоров для финансирования которого организовал Чубайс.

«Считаю, что Министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать», — подчеркнул в связи с этим парламентарий.

При этом Хамзаев напомнил, что «самый непопулярный политик в РФ конца XX — начала XXI века» долгое время работал в государственном аппарате с разными уровнями допуска к секретным документам. При этом Чубайс, по оценке депутата, «различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом».

«<...> по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле», — также предложил депутат Госдумы.

Анатолий Чубайс уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В июле 2023 года он опубликовал статью «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики» Института экономики РАН. В ней политик был охарактеризован в качестве «независимого исследователя» из шотландского города Глазго (Великобритания).

В сентябре того же года Владимир Путин предположил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с огромной финансовой дырой, обнаружившейся в «Роснано».