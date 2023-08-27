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Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным», — сказала она и добавила, что «было бы здорово», если кто-то расскажет об этом главе государства.
Напомним, в апреле Fox News сообщил, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был самым популярным ведущим телеканала и неоднократно критиковал действия американского правительства и политику безоговорочной поддержки Украины.
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