Карлсон: Трамп может объявить войну Венесуэле уже в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Уже в ближайшие часы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле. Это может произойти во время обращения американского лидера к нации из Овального кабинета Белого дома, рассказал журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom.

Карлсон сослался на слова анонимного члена Конгресса. Тот сообщил ему, что законодателей США накануне проинформировали о надвигающейся войне с Венесуэлой.

Война якобы будет объявлена в анонсированном ранее обращении Трампа к нации, которое намечено на 21 час по американскому времени (5 часов утра по Москве).

«Я не знаю, [действительно ли это произойдет]. И я никогда не хочу преувеличивать то, что знаю, а знаю я в целом довольно мало. Но член Конгресса сказал мне об этом сегодня утром», – подчеркнул журналист.

В конце ноября Трамп объявил воздушное пространство Венесуэлы полностью закрытым. Выпущенное до этого уведомление Федерального управления гражданской авиации США предупреждает о возросшей военной активности в воздушном пространстве латиноамериканской страны – оно действует до 19 февраля 2026 года.

Позднее Президент США в своей социальной сети Truth Social анонсировал введение полной морской блокады в отношении танкеров, связанных с Венесуэлой и находящихся под санкциями.