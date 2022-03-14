Каримов: Татарстан ведет работу по сохранению бесперебойной работы всех отраслей

В Татарстане проводится работа по сохранению работы всех отраслей. Об этом заявил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов на совещании с машиностроительными предприятиями Татарстана.

«Сегодня Правительство Республики Татарстан ведет работу по сохранению бесперебойной работы всех отраслей. Наша задача — выстроить кооперационные цепочки и взаимодействие как внутри Республики Татарстан, [так и] в других регионах и дружественных нам странах с целью налаживания производств по импортозамещению с учетом наших имеющихся ресурсов и компетенции», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По его словам, сейчас у предприятий имеется возможность занять ниши, которые освободились от иностранных поставщиков. «Необходимо этот шанс использовать, развиваться, создавать новые проекты по программе импортозамещения», — убежден Альберт Каримов.

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