news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 25 июля 2023 16:42

Кардиолог РКБ предупредил сердечников об опасности похолоданий

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Когда температура воздуха резко падает, кардиологи фиксируют наплыв пациентов с инфарктами. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов.

Так, в минувшие выходные в РКБ попало в два раза больше пациентов с сердечной катастрофой.

«Я вижу, что всплеск обращаемости при резкой смене температуры более колоссальный – может даже в три раза превышать повседневную норму. Мы даже прогнозируем, если сейчас температура стабильная, а через три дня планируется смена погодных явлений, мы уже ожидаем в этот период поступление пациентов. И в большей части бываем правы в своих догадках», – отметил врач.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Согласно предварительным данным татарстанских метеорологов, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, в республику придет жаркая погода с дневными температурами от +30 до +35 градусов.

Однако кардиолог заметил, что более отчетливо прослеживается тенденция поступления в РКБ сердечников именно во время похолоданий, поэтому в ближайшие дни роста числа больных в кардиологии не ожидают.

Однако Альберт Гильманов подчеркнул, что в жару необходимо быть внимательным к своему самочувствию и избегать солнечных ударов, ведь он может спровоцировать развитие других болезней.

«Необходимо избегать перегрева, не находиться долго под прямыми лучами солнца, использовать одежду, которая закрывает вас от прямых солнечных лучей. Еще одно страшное последствие жары – обезвоживание, следует избегать ситуаций, которые его вызывают, не злоупотреблять алкоголем и не оставаться без воды на длительный срок», – добавил кардиолог.

#Здоровье #инфаркт #ркб
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное