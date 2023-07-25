Кардиолог РКБ предупредил сердечников об опасности похолоданий

Когда температура воздуха резко падает, кардиологи фиксируют наплыв пациентов с инфарктами. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов.

Так, в минувшие выходные в РКБ попало в два раза больше пациентов с сердечной катастрофой.

«Я вижу, что всплеск обращаемости при резкой смене температуры более колоссальный – может даже в три раза превышать повседневную норму. Мы даже прогнозируем, если сейчас температура стабильная, а через три дня планируется смена погодных явлений, мы уже ожидаем в этот период поступление пациентов. И в большей части бываем правы в своих догадках», – отметил врач.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Согласно предварительным данным татарстанских метеорологов, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, в республику придет жаркая погода с дневными температурами от +30 до +35 градусов.

Однако кардиолог заметил, что более отчетливо прослеживается тенденция поступления в РКБ сердечников именно во время похолоданий, поэтому в ближайшие дни роста числа больных в кардиологии не ожидают.

Однако Альберт Гильманов подчеркнул, что в жару необходимо быть внимательным к своему самочувствию и избегать солнечных ударов, ведь он может спровоцировать развитие других болезней.

«Необходимо избегать перегрева, не находиться долго под прямыми лучами солнца, использовать одежду, которая закрывает вас от прямых солнечных лучей. Еще одно страшное последствие жары – обезвоживание, следует избегать ситуаций, которые его вызывают, не злоупотреблять алкоголем и не оставаться без воды на длительный срок», – добавил кардиолог.