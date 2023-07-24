В РКБ Татарстана из-за похолодания в два раза выросло количество пациентов с инфарктом

В Республиканскую клиническую больницу Татарстана за минувшие выходные обратилось в два раза больше пациентов с инфарктами. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

С вечера пятницы до утра понедельника в РКБ доставили двенадцать человек с сердечным приступом, одиннадцати пациентам потребовалось стентирование.

«Для сравнения в прошлом месяце за выходные к нам поступали по 6 — 8 человек. А здесь, как мы предполагаем из-за похолодания, мы приняли 12 пациентов. Что интересно, когда теплеет, увеличения количества инфарктов не наблюдается», – отметил заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов.

По словам врача, все пациенты успешно прооперированы, получают лечение.