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В РКБ Татарстана из-за похолодания в два раза выросло количество пациентов с инфарктом
В Республиканскую клиническую больницу Татарстана за минувшие выходные обратилось в два раза больше пациентов с инфарктами. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.
С вечера пятницы до утра понедельника в РКБ доставили двенадцать человек с сердечным приступом, одиннадцати пациентам потребовалось стентирование.
«Для сравнения в прошлом месяце за выходные к нам поступали по 6 — 8 человек. А здесь, как мы предполагаем из-за похолодания, мы приняли 12 пациентов. Что интересно, когда теплеет, увеличения количества инфарктов не наблюдается», – отметил заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов.
По словам врача, все пациенты успешно прооперированы, получают лечение.
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