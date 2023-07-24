К концу недели в Татарстане ожидается 35-градусная жара и грозы

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На территории Татарстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, но температурный фон существенно поднимется. Во второй половине недели в республике установится аномальная жара, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Во вторник, среду и четверг сам характер погоды существенным образом не изменится. По-прежнему местами по региону вероятны грозы, короткие дожди и кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с.

Вместе с тем уже завтра, 25 июля, ожидается от 11 до 16 градусов тепла ночью и от 23 до 28 градусов днем. На следующий день, 26-го числа, прогнозируется от +12 до +17 градусов в темное время суток и от +25 до +30 градусов — в светлое. А 27-го числа воздух прогреется до 17–22 градусов в ночные часы и 29–34 — в дневные, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным татарстанских метеорологов, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, Татарстан окажется «в жаркой воздушной массе» с дневными температурами от +30 до +35 градусов. При этом в республике сохранится вероятность локальных дождей и гроз.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан вернется 30-градусная жара. Специалисты Гидрометцентра РФ ожидали, что в пятницу и субботу столбики термометров в регионе доберутся до +32 градусов.