news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 24 ноября 2023 13:43

В декабре в Казани начнут реконструировать Центральный стадион

Скопировать ссылку

В Казани реконструируют Центральный стадион. Работы стартуют уже в декабре 2023 года и закончат до начала Игр БРИКС, пишет мэрия города. Напомним, что во время проведения вышеупомянутого мероприятия на обновленном стадионе проведут соревнования по легкой атлетике.

По плану на стадионе ожидается замена беговых дорожек и пластиковых кресел, также рабочие проложат новые легкоатлетические дорожки, отремонтируют крышу, фасад и инженерные сети. Обновления и ремонта ждут входные группы, галереи Центрального стадиона, легкоатлетический манеж.

Напомним, что казанский Центральный стадион открыли в июне 1960-го. В августе того же года там провели первый матч: местный футбольный клуб «Искра» играли с ФК «Металлург» из Каменска-Уральского.

Отметим, что последний раз стадион реконструировали в 2003-2004 годах.

#центральный стадион #реконструкция #Казань #брикс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100