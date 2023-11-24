В декабре в Казани начнут реконструировать Центральный стадион

В Казани реконструируют Центральный стадион. Работы стартуют уже в декабре 2023 года и закончат до начала Игр БРИКС, пишет мэрия города. Напомним, что во время проведения вышеупомянутого мероприятия на обновленном стадионе проведут соревнования по легкой атлетике.

По плану на стадионе ожидается замена беговых дорожек и пластиковых кресел, также рабочие проложат новые легкоатлетические дорожки, отремонтируют крышу, фасад и инженерные сети. Обновления и ремонта ждут входные группы, галереи Центрального стадиона, легкоатлетический манеж.

Напомним, что казанский Центральный стадион открыли в июне 1960-го. В августе того же года там провели первый матч: местный футбольный клуб «Искра» играли с ФК «Металлург» из Каменска-Уральского.

Отметим, что последний раз стадион реконструировали в 2003-2004 годах.