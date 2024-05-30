Капремонт 16-й горбольницы Казани завершат в начале осени

Капитальный ремонт городской больницы №16 в Казани завершили на 85% Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

«Завершить работы планируется в третьем квартале текущего года. Сейчас строители ремонтируют хирургическое отделение, рентгенологический кабинет, входную группу и фасад здания», – отметили в мэрии Казани.

Рабочие уже обновили пять этажей стационара: отделения гематологии, гинекологии, пульмонологии, терапии, неврологии и лор-отделение.

Напомним, что капитальный ремонт начали в марте 2022 года, об этом рассказывал «Татар-информ». В 2023 году завершили ремонт второго корпуса медучреждения. Во время ремонта заменили кровлю, инженерные сети, установили новое оборудование и мебель, в каждой палате появились свои санузлы.