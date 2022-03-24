В казанской больнице №16 начали капитальный ремонт

В стационаре Казанской клинической больницы №16 начался капитальный ремонт. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Казани.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«После обновления в пятиэтажном здании расположатся отделение гематологии, рентгеновская компьютерная томография, аптечный пункт», – отметили в горздраве.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В пресс-службе горздрава «Татар-информу» рассказали, что работы находятся на начальном этапе. А обновление проходит по пятилетней программе капитального ремонта стационаров, которая была запущена в 2020 году Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.