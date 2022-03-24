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Здоровье
24 марта 2022  18:24
Эвелина Киселёва

В казанской больнице №16 начали капитальный ремонт

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В стационаре Казанской клинической больницы №16 начался капитальный ремонт. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Казани.

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани 

«После обновления в пятиэтажном здании расположатся отделение гематологии, рентгеновская компьютерная томография, аптечный пункт», – отметили в горздраве.

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В пресс-службе горздрава «Татар-информу» рассказали, что работы находятся на начальном этапе. А обновление проходит по пятилетней программе капитального ремонта стационаров, которая была запущена в 2020 году Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

 

#ремонт #гкб 16
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