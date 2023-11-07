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В Казанском госпитале для ветеранов войн завершили капитальный ремонт
В Госпитале для ветеранов войн Казани завершился капитальный ремонт стационара. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
В больнице отремонтировали отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями и терапевтическое-гериатрическое отделение. В последнем также обновили медицинское оборудование: закупили бактерицидные облучатели, функциональные электрические кровати, профессиональный стол для проведения иглорефлексотерапии и приема у мануального терапевта.
Также в госпитале открыли новый зал для проведения эрготерапии.
Палаты оснастили индивидуальными санузлами, а в отделении реабилитации санузел совмещен с душевой кабиной. Учтены все требования для помощи маломобильным пациентам.
А в стационаре городской больницы №16 ремонт продолжается – сейчас ведутся черновые работы на первом и втором этажах.
Второй корпус больницы уже полностью обновлен, как и три этажа первого корпуса, где полностью заменили мебель и оборудование.
Кроме того, в клинике приступили к монтажу нового рентгеноборудования.
В стационаре 18-й горбольницы также продолжаются ремонтные работы.
«В настоящее время работы ведутся на 5 этаже блока Б. Завершен демонтаж стен и перегородок. Строители возводят новые кирпичные перегородки, проводят коммуникации, штукатурят стены в палатах», – рассказали в пресс-службе горздрава Казани.
Также на финальный этап выходит капитальный ремонт второго и третьего этажа лечебного корпуса клинической больницы №2 столицы республики.
Там ведутся работы по расстановке медицинского оборудования, мебели. В самое ближайшее время отделение терапии и реабилитации откроет свои двери для пациентов.
В планах во второй больнице также завершить работы по капитальному ремонту первого этажа и приемно-диагостического отделения.
Капитальный ремонт и оснащение больниц Казани новым оборудованием стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Во второй больнице параллельно ведутся работы по ремонту помещений в поликлинических отделениях, где благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который инициировал Президент страны Владимир Путин, планируется установка двух новых цифровых рентгенологических аппаратов и двух маммографов.
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