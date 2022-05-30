Капитан теплохода, который сел на мель под Казанью, признал вину

Капитан теплохода «Восход-1», который в минувшее воскресенье в состоянии алкогольного опьянения посадил судно на мель под Казанью, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что под Казань сел на мель теплоход. Известно, что судно направлялось в Свияжск. На борту было 30 пассажиров, 8 из них пострадали.

Выяснилось, что капитан теплохода был пьян. В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности.

