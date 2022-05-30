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Ру Тат
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Происшествия
30 мая 2022  16:05
Полина Шевчук

Капитан теплохода, который сел на мель под Казанью, признал вину

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Капитан теплохода «Восход-1», который в минувшее воскресенье в состоянии алкогольного опьянения посадил судно на мель под Казанью, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что под Казань сел на мель теплоход. Известно, что судно направлялось в Свияжск. На борту было 30 пассажиров, 8 из них пострадали.

Выяснилось, что капитан теплохода был пьян. В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности.
 

#теплоход #сел на мель
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