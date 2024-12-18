Капитан с позывным Ал из Лениногорска рассказал, что самое страшное на СВО

Начальник штаба, боевой офицер Алексей в звании капитана с 2022 года участвует в специальной военной операции. Сейчас он находится в краткосрочном двухнедельном отпуске. Военнослужащий рассказал о своем жизненном пути, а также о службе на передовой вдали от дома.

На левом запястье Алексея два браслета из паракорда. Один из них — талисман, в который вшита молитва «Спаси и сохрани», — напоминает о погибшем товарище с позывным Бурый. Второй браслет подарил отцу старший сын как оберег и напоминание о доме, в котором ждут любимого папу и мужа.

«Браслет выживания» — именно так называют военные браслет из паракорда. В первую очередь паракорд может быть использован для ремонта оборудования, строительства укрытий, изготовления ловушек на добычу или даже как турникет при ранениях. Кроме того, некоторые модели браслетов оснащаются мини-наборами для выживания, включающими спички, компас, рыболовные крючки и миниатюрные ножи. Именно такие браслеты на руке Алексея.

«Самое страшное на СВО — находиться вдали от семьи, от жены и детей. А еще — не вернуться с передовой домой, ведь еще столько не сделанных или незаконченных дел...», — признался участник специальной военной операции. Начальник штаба батальона уже совсем скоро попрощается с родными и вернется на фронт.

Алексей был призван в действующую армию в ходе частичной мобилизации. На передовую они отправились вместе с земляком Виталием с позывным Тверь 25 сентября 2022 года.

Алексей приступил к выполнению боевых задач в качестве командира роты, Виталий — в должности командира батальона. За успешное выполнение боевых задач и соблюдение требований воинской дисциплины уже через три месяца службы в зоне специальной военной операции, в декабре 2022 года, старший лейтенант Алексей получил внеочередное звание капитана. По отзывам сослуживцев, его уважают бойцы по оружию за ум, профессиональную компетентность и человеческую порядочность.

«Хороший командир! Свою роту сформировал достойно, его бойцы неоднократно выполняли боевые задачи и продолжают выполнять по сей день, хоть уже без своего первого командира, так как командование полка приняло решение повысить Алексея по должности. На сегодняшний день Ал это доверие оправдывает на все 100%», — рассказал Тверь о своем товарище.

Сегодня Алексей выполняет обязанности начальника штаба батальона, действующего Луганском направлении. По оценке командования, он обладает всеми качествами руководителя — целеустремленностью, решительностью, настойчивостью, выдержкой и самообладанием.

За проявление инициативы и решительности, способствовавшее решению боевых задач, офицер награжден медалями «За боевые отличия», «Участник специальной военной операции», «Всесоюзный день танкиста».

Алексей окончил Казанское танковое училище, куда поступил после окончания милицейских классов в гимназии №11 Лениногорска. После окончания обучения молодой лейтенант получил распределение на службу. Три года он выполнял обязанности командира взвода, а затем командира роты в некогда знаменитой, но позже расформированной Таманской мотострелковой дивизии, штаб которой располагался в Московской области (сейчас дивизия возрождена).

В военный гарнизон Алексея сопровождала жена Елена. Вместе они со школьной скамьи, девушка училась в Бугульминском медицинском училище и ждала избранника, пока тот получал военное образование.

В военном городке в 2007 году родился их первенец — Кирилл. Когда молодая семья вернулась в Лениногорск, в 2013 году родился второй сын — Константин. Елена устроилась в медицинский центр, Алексей начал работать в одном из частных охранных предприятий.

Коллеги Алексея тоже были в составе провожающей делегации, когда в 2022 году он уезжал на передовую. Сегодня руководитель предприятия Вадим Коробков говорит: «Коллектив гордится тем, что Алексей является одним из участников специальной военной операции. Всячески его поддерживаем, как теплыми словами, так и неоднократно выделяя средства материальной помощи ему и бойцам, служащим в зоне СВО. Желаю Алексею крепкого здоровья, мужества, обязательно победы и скорейшего возвращения домой, к его семье и коллегам».

Сыновья Кирилл и Константин гордятся своим отцом, во всем хотят походить на него, сами интересуются военной историей. Гордится и мама Алексея, Миннегуль, брат Игорь, жена Елена. «Заботливый, справедливый, честный. Ребята очень ждут скорейшего возвращения отца домой», — говорит жена о супруге.

Это талисман от жены, мягкая игрушка, которую Ал прикрепил к бронежилету

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.