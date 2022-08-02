news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 августа 2022  10:12

Капитан «Рубина» Иванов о 4-х очках в трех играх: «На тренировках у нас получается лучше»

news_top_970_100

Капитан «Рубина» Олег Иванов прокомментировал неудачный старт казанского клуба, который в первых трех турах Первой лиги набрал всего четыре очка. По словам футболиста, у команды до сих пор не получается до конца нащупать свою игру.

«Это профессиональный спорт. Думаю, что на бумаге можно предположить, что мы фавориты. Но опять же к этому надо прилагать много усилий, то есть доказывать на поле. Думаю, что только через работу и тренировки можно прийти к результату. Не получается у нас до конца нащупать свою игру. Могу заявить, что на тренировках у нас пока что получше получается», – цитирует Иванова пресс-служба клуба.

Напомним, накануне «Рубин» на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и опустился на восьмую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам первого татаро-башкирского дерби сезона.

#фк рубин #футбол #ФК Уфа #первая лига
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100