Капитан «Рубина» Иванов о 4-х очках в трех играх: «На тренировках у нас получается лучше»

Капитан «Рубина» Олег Иванов прокомментировал неудачный старт казанского клуба, который в первых трех турах Первой лиги набрал всего четыре очка. По словам футболиста, у команды до сих пор не получается до конца нащупать свою игру.

«Это профессиональный спорт. Думаю, что на бумаге можно предположить, что мы фавориты. Но опять же к этому надо прилагать много усилий, то есть доказывать на поле. Думаю, что только через работу и тренировки можно прийти к результату. Не получается у нас до конца нащупать свою игру. Могу заявить, что на тренировках у нас пока что получше получается», – цитирует Иванова пресс-служба клуба.

Напомним, накануне «Рубин» на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и опустился на восьмую строчку турнирной таблицы Первой лиги.

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