Это не плачевно? Татаро-башкирское дерби набирает вес, «Рубин» провалил старт Первой лиги

Вчерашний матч Первой лиги приковывал особое внимание. С недавнего времени татаро-башкирское дерби в футболе перестало быть рядовым и отныне носит принципиальный характер. И теперь лишь сама вывеска «Рубин» – «Уфа» способна собрать в Казани 12 тысяч зрителей на трибунах. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Матч «Рубин» – «Уфа» подавался пресс-службой казанской команды как противостояние двух республик Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Матч с национальным колоритом собрал 12 тысяч зрителей

«Игра важна и в турнирном плане, и в плане принципиального соперничества. И мы, и «Уфа» ставим задачу повышения в классе. Игра за шесть очков. Будет бескомпромиссный поединок. Соперник гиперпринципиальный», – говорил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий за день до игры с «Уфой».

Заключительный матч 30-го тура РПЛ минувшего сезона в Казани, кажется, сделал для истории футбольного татаро-башкирского противостояния больше, чем все матчи «Рубина» и «Уфы», что были сыграны ранее. Отныне чуть ли не все игры между командами будут рассмотрены сквозь призму того, как 21 мая 2022 года уфимский клуб впервые в истории выбил Казань в Первую лигу.

Так произошло и накануне. На игру, которая в течение всей недели подавалась пресс-службой «Рубина» не только как противостояние двух клубов, но и как противостояние двух республик, пришло без малого 12 тысяч зрителей. Подобной посещаемости позавидовали бы многие команды Премьер-лиги. Да что уж там другие клубы? Сам «Рубин» в минувшем сезоне лишь дважды перебил отметку в 12 тысяч – в матче против «Спартака» и в той самой роковой игре с «Уфой».

«Атмосфера на трибунах прикольная. Спасибо болельщикам, что приходят» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Атмосфера на трибунах прикольная. Спасибо болельщикам, что приходят. Как удержать болельщиков? Надо побеждать, показывать красивую игру», – сказал после игры полузащитник «Рубина» Марат Апшацев.

Матч вызвал ажиотаж не только в Казани, но и в Уфе, откуда по меньшей мере приехало порядка 500 болельщиков башкирского клуба. Фанатская торсида уфимцев вела себя по традиции очень активно, перекидываясь репликами с активными болельщиками «Рубина». В целом атмосфера на игре говорила, что на поле встречаются две команды Премьер-лиги.

«Разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть»

Жаль лишь, что сами команды порадовать и отблагодарить болельщиков не смогли. За весь матч «Рубин» и «Уфа» наиграли на один, максимум два гола на двоих, хотя острых моментов в игре было предостаточно. Однако многие из них касались либо судейства, либо травм и локальных стычек.

Острых моментов в игре было предостаточно. Однако многие из них касались либо судейства, либо травм и локальных стычек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из таких эпизодов в середине второго тайма вобрал в себя сразу все, когда на 69-й минуте матча полузащитник «Уфы» Александр Сандрачук получил жуткую травму, в связи с чем главный арбитр встречи Олег Соколов был вынужден моментально остановить игру, несмотря на то что Джоэль Фамейе выбегали с партнером чуть ли не вдвоем против одного защитника. Правда, после просмотра повтора стало ясно, что, остановив игру, судья сделал все верно: травма уфимца и правда выглядела страшно.

Более-менее активничать у ворот гостей подопечные Слуцкого же начали лишь в последние 15 минут матча, когда «Уфа» начала проседать по физике, а 12 тысяч болельщиков гнали команду вперед. Илья Самошников и Дмитрий Кабутов вертели позвонки крайним защитникам уфимцев, но нацеленные подачи и прострелы у казанцев не получались от слова совсем.

К слову, подачи в штрафную на невысоких Камиля Муллина и Фамейе – это пока, наверное, основополагающий элемент в атаках «Рубина». Возможно, Слуцкий готовится и заранее наигрывает данную схему перед потенциальным переходом какого-нибудь двухметрового форварда? Как минимум на базе клуба один такой точно имеется. Тренируется он с командой уже почти месяц, а Слуцкий все отнекивается, что разговоров с Артемом Дзюбой по переходу в «Рубин» не было. Выглядит это очень забавно.

Подачи в штрафную на невысоких Муллина и Фамейе – это пока, наверное, основополагающий элемент в атаках «Рубина» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вот касаемо проблем в созидании атак Слуцкий скрывать не стал, косвенно взяв ответственность на себя. Хотя, как чаще всего случается, напрямую он об этом так и не сказал.

«Не хватило нам разнообразия атакующих действий. Очень много было длинных передач и попытки сработать в зоне подбора. Хотелось бы, чтобы мы варьировали игровые взаимодействия, в том числе атакуя позиционно и через центральную зону. Понятно, что она у соперника была насыщенная, потому что они играли в два нападающих и три игрока середины поля. Тем не менее разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть», – подчеркнул на послематчевой пресс-конференции наставник «Рубина».

«Одна победа в трех играх? Ничего это не плачевно»

Комментируя столь неудачный старт «Рубина» в Первой лиге, Слуцкий решил сравнить себя с самарскими «Крыльями Советов», которые в сезоне 2020/21 установили рекорд лиги по количеству очков. Видимо, к подобному вопросу Леонид Викторович готовился заранее. Ведь вряд ли бы он знал, сколько очков после четырех туров два года назад набрал клуб из Самары, если бы заранее не проверял все факты.

«Ничего это не плачевно. Когда «Крылья» побили все рекорды, после первых четырех туров у них было 4 очка. Это для любой команды нормально, когда какой-то промежуток времени ты пытаешься стабилизировать игру. Те соперники, которые у нас были в двух последних играх… И «Уфа», думаю, будет одним из фаворитов турнира, и «Енисей» дома много очков набирает. Думаю, и мы будем стабилизировать игру, и с каждым туром она будет качественнее», – заявил Слуцкий после игры.

Сравнение с «Крыльями» было бы уместным, если бы в составе «Рубина» была бы такая же горящая талантливая молодежь и опытный главный тренер, который бы знал, что делать с тем материалом, что у него имеется на руках. Сейчас в Казани нет ни того, ни другого. Поэтому и говорить не то что про рекорды, а про сам факт прямого выхода в Премьер-лигу – максимально странно и нелепо.

Леонид Слуцкий: «Думаю, мы будем стабилизировать игру, и с каждым туром она будет качественнее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прямо сейчас в Первой лиге есть минимум 5-6 клубов, которые выглядят мощнее банды Слуцкого. Да, на дистанции в 34 тура наверняка многие из них могут отвалиться. Но кто может дать гарантию, что к этому моменту не отвалится сам «Рубин»?

Что по календарю, то в следующей игре казанцев будет ждать татарстанское дерби и не менее сложный выезд в Нижнекамск. «Нефтехимик», так же как и «Рубин», имеет в своем активе 4 очка после трех матчей и наверняка также намерен ввязаться в гонку за челнинским «КАМАЗом», который с 9 очками сенсационно идет первым в чемпионате.

Фото на аносе: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru