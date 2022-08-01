«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 3-го тура Первой лиги

«Рубин» на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0. Игра против башкирского клуба стала для подопечных Леонида Слуцкого третьей в рамках сезона Первой лиги. В первом туре «рубиновые» оказались сильнее московской «Родины» (2:0), а во втором туре уступили красноярскому «Енисею» 2:3.

В матче против «Уфы» ворота казанцев в третий раз подряд занял голкипер Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Олег Иванов.

Первое татаро-башкирское дерби сезона обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым.

Первая половина игры победителя не выявила. Обе команды поочередно владели территориальным преимуществом, но до опасных моментов, что у ворот Дюпина, что у ворот Ивана Кукушкина, не доходило. Как итог, почти равное владение мячом, всего четыре удара в створ на двоих за 45 минут матча и ноль забитых мячей.

Первый же по-настоящему опасный ворот команды создали лишь во втором тайме. На 49 минуте Александр Зотов здорово исполнил штрафной удар, с которым с трудом справился голкипер «Уфы» Кукушкин. На добивании первым был Камиль Муллин, но акцентированно пробить по воротам форварду не удалось.

Начиная с 70 минуты, хозяева взяли инициативу в свои руки и соорудили сразу несколько опасных моментов с участием Ильи Самошникова и Виталия Лисаковича. К сожалению, на большее команд не хватило, а игра так и завершилась безголевой ничьей – 0:0.

После трех туров «Рубин» с 4 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Леонида Слуцкого отстают на 5 очков.

В четвертом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против нижнекамского «Нефтехимика». Игра состоится 8 августа в 18:00 по московскому времени.