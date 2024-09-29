Союзники Украины не ставят своей целью ее победу над Россией, но Киев должен восстановить суверенитет над своей территорией и обеспечить свою безопасность. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц в интервью газете Bild.

«Я придерживался мнения <...>, что на самом деле мы сейчас помогаем Украине <...> не чтобы выиграть эту войну, а чтобы не проиграть. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией», — пояснил лидер ХДС, крупнейшей оппозиционной партии ФРГ.

Мерц подчеркнул, что, по его мнению, страны Запада «должны сделать всё», чтобы российская сторона сочла продолжение боевых действий «безнадежным». «И мы довольно далеки от этого», — признал он.

«Если мы будем подводить итоги сегодня, спустя 2,5 года [вооруженного противостояния], они выглядят довольно ужасными и очень отрезвляющими. <...> Мы действовали слишком поздно и делали слишком мало», — констатировал в связи с этим политик.

Выборы в Бундестаг, нижнюю палату парламента Германии, состоятся через год. Представлявшая ХДС/ХСС Ангела Меркель возглавляла Правительство ФРГ шестнадцать лет, с 2005 по 2021 год. Ее после победы на выборах Социал-демократической партии Германии сменил Олаф Шольц.

Ранее в этом году Президент РФ Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России странами Запада.