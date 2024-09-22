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Песков заявил об отсутствии альтернатив победе в спецоперации
Для России нет альтернатив победы в специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
«<...> идет война: они с нами воюют, они воюют с нами коллективно, и перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — стратегически и тактически победить Россию», — сказал пресс-секретарь Президента РФ.
«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию — с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — уверен он.
«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — заключил Песков.
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