Песков заявил об отсутствии альтернатив победе в спецоперации

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: © «Татар-информ»

Для России нет альтернатив победы в специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«<...> идет война: они с нами воюют, они воюют с нами коллективно, и перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — стратегически и тактически победить Россию», — сказал пресс-секретарь Президента РФ.

«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию — с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — уверен он.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — заключил Песков.