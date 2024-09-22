Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в ходе Стамбульских переговоров 2022 года между Россией и Украиной предлагал разрешить конфликт по образцу Южного Тироля, но предложенный им вариант не устроил Киев. Политик заявил об этом, выступая на мероприятии, организованном швейцарским изданием Weltwoche, пишет немецкая газета Die Welt.

По словам экс-канцлера, руководство Германии не просило его стать посредником из-за хороших отношений с Президентом России Владимиром Путиным, но соответствующее предложение ему направили власти Украины.

Шредер убежден, что в тот момент мирное соглашение могло быть заключено. Он предлагал оставить Донецкую и Луганскую народные республики в составе украинского государства, а в Крыму — реализовать «южнотирольское решение, которое означало бы создание российского анклава». Вступление Украины в НАТО при этом бы исключалось.

Однако, констатировал Шредер, власти Украины во главе с Владимиром Зеленским и стоящие за ними некие «более влиятельные круги» сочли такой вариант завершения конфликта неприемлемым. Он предположил, что возобладало мнение, согласно которому продолжение боевых действий стратегически ослабит Россию.

При этом экс-канцлер не конкретизировал ни то, каким образом решение проблемы Южного Тироля могло бы стать образцом для разрешения ситуации с Крымом, ни то, какие политические деятели повлияли на отказ Киева от его предложений.

В этом году Президент РФ Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России странами Запада.

Принадлежавший прежде Австро-Венгрии Южный Тироль, большинство населения которой говорит на немецком языке, стал частью Италии в 1919 году, после Первой мировой войны, согласно Сен-Жерменскому мирному договору. Пришедший вскоре к власти в стране фашистский режим Бенито Муссолини начал политику итальянизации региона.



После того, как Муссолини стал союзником Гитлера, Италия и нацистская Германия подписали в 1939 году «Опционное соглашение». Оно требовало от говорящих на немецком южнотирольцев принять решение — остаться в Италии или получить гражданство Германии и переехать в нее. В ходе Второй мировой войны нацисты обсуждали переселение южнотирольцев в Крым.



После окончания Второй мировой Южный Тироль остался итальянским. В 1946 году Италия и Австрия подписали Парижское соглашение, предусматривавшее предоставление региону автономного статуса со специальными мерами по защите немецкоговорящих. Тем не менее ситуация оставалась напряженной еще много десятилетий. О ее окончательном урегулировании было объявлено только в 1992-м, а в 2001-м Южный Тироль получил статус отдельной немецкоговорящей провинции. Впрочем, сепаратистские настроения там сохраняются и сейчас.