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Экономика
23 марта 2022  06:22

Канцлер Шольц призвал учитывать «обратный эффект» санкций против России

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При введении санкций против России необходимо принимать во внимание потенциальный «обратный эффект». Об этом заявил на пресс-конференции Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Политик обратил внимание на то, что в санкционной политике учитывается обратное влияние ограничительных мер на вводящие их страны, так как этот эффект должен быть «преодолимым».

«Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. <...> Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран — членов [Европейского Союза], которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия», — заметил канцлер, добавив, что никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе.

По оценке Шольца, Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны». Они влияют на экономическое развитие РФ, и их последствия «будут еще более драматичными». Он также заверил, что долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от российских энергоносителей разделяют все государства ЕС.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России уже объявили многие крупные компании.

#санкции против россии
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