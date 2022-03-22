СМИ: Байден планирует уговорить лидеров Евросоюза отказаться от энергоносителей из РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе предстоящего визита в Европу собирается обсудить с лидерами Европейского Союза отказ от российского газа и нефти. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

Байден намерен принять участие в саммите НАТО и заседании Европейского совета, которые запланированы на 24 марта. При этом, по информации газеты, американского лидера будет сопровождать старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Вместе с тем возможности Штатов по замещению российского газа, по оценке Politico, ограничены. Американские компании уже отправляют сжиженный природный газ «так быстро, как только могут», а в ближайшие два года у них появится не так много новых мощностей.

Кроме того, «Байден не может руководить деятельностью частных нефтегазовых компаний, которые, как правило, продают свою продукцию везде, где могут получить наиболее высокую цену». Соответственно, США «не смогут сделать многого для немедленного урегулирования энергетического кризиса в европейских государствах».

Евросоюз рассчитывает сократить импорт природного газа из России на две трети в этом году (речь идет о 102 млрд куб. метров) из-за специальной военной операции на Украине. Аналитики считают такие планы нереалистичными. Впрочем, по их мнению, ЕС «может найти новые источники для 50–60% от этой цели».

Пока, по словам опрошенных изданием экспертов, США не собираются полностью компенсировать поставки российского газа экспортом своего СПГ. Впрочем, увеличение спроса на сжиженный газ в Европе позволит профинансировать строительство новых заводов по его производству, но на это понадобится один или два года.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.