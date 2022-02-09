Канцлер ФРГ заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате

Германия готова к переговорам с Россией на всех уровнях и в любом формате, чтобы урегулировать осложнившуюся политическую ситуацию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава немецкого правительства отметил, что на прошедшем брифинге с канцлером Дании Метте Фредериксен обсужались, прежде всего, отношения с РФ и украинский кризис.

«Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая... обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах... ради достижения политического решения», — сказал Шольц.

Он также напомнил России о «тяжелых последствиях» в случае «вторжения» на Украину.

Ранее немецкий политолог в интервью «Известиям» заявил, что основной целью переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным для канцлера ФРГ станут интересы своей страны и развитие сотрудничества, но вопрос российской «агрессии» и ее последствия также будут затронуты. Напомним, встреча Путина и Шольца назначена на 15 февраля.