В Германии рассказали, о чем будут говорить Путин и Шольц

Основной целью переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным для канцлера ФРГ Олафа Шольца станут интересы своей страны и развитие сотрудничества. Также на мероприятии будет затронут вопрос российской «агрессии» и ее последствия, заявил «Известиям» немецкий политолог и профессор Кельнского университета Томас Йегер.

«Обсуждая визит в РФ, Шольц заявил, что, во-первых, он хотел бы донести мысль о том, что любая агрессия будет стоить очень дорого, и, во-вторых, что он хотел бы использовать все возможные форматы обсуждения для решения проблемы», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что убедительность такой двойной стратегии будет зависеть от того, будет ли найдено содержательное решение. Отвергая доктрину зон влияния, Германия в то же время пытается наладить контакты для сотрудничества.

«Все вопросы, выходящие за рамки этого, обсуждаются уже между Россией и США. Канцлер Шольц встретится с Президентом Путиным, чтобы обсудить интересы Германии — от энергетики до торговли — и то, как может развиваться сотрудничество в текущей ситуации. <...> Посмотрим, будет ли что-то еще после визита Шольца в Вашингтон», — добавил политолог.