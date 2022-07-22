Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

Россия является ненадежным поставщиком газа, на которого не стоит полагаться, считает канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, если у РФ возникли проблемы с «Северным потоком», то поставки газа можно было наладить через другие трубопроводы.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – приводит ТАСС его слова.

Заявление Москвы о том, что поставки по «Северному потоку» сократились из-за невозвращения компанией Siemens турбины, Шольц счел «неубедительным». Он напомнил, что газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны стран «Большой семерки» нет. При этом утверждение о том, что оговоренные контрактами объемы газа будут всегда подставляться, «сегодня не соответствует действительности», сказал он.

«Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», – подытожил Шольц.

Напомним, с 14 июня поставки по российскому трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас по газопроводу прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что Канада согласилась вернуть турбину Германии, что позволит ей избежать нарушения собственных санкций, введенных против России.