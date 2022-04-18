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Ру Тат
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Экономика
18 апреля 2022  02:46

Канцлер Австрии счел возможным отказ от российского газа только за несколько лет

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Австрия, скорее всего, сможет отказаться от российского природного газа не ранее, чем через несколько лет. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью американскому телеканалу NBC.

Политик заверил, что его страна уже работает над отказом от газа из РФ, но на это потребуется время, так как она на 80% зависит от российского топлива. 

По оценке Нехаммера, Австрия находится в той же ситуации, что и Германия: промышленности и домохозяйствам необходим газ, и поэтому отказаться от поставок из России невозможно «ни сегодня, ни завтра».

«Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — констатировал канцлер Австрии. В связи с этим он подчеркнул, что вводимые странами Запада «санкции должны наносить больший вред России, чем нам». И добавил, что работа над более «умными» рестрикциями ведется.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин предложил принимать оплату за российский газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Однако Еврокомиссия признала использование такого механизма нарушением санкций ЕС.

#Австрия #санкции против россии #поставки газа в европу
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