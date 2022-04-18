Канцлер Австрии счел возможным отказ от российского газа только за несколько лет

Австрия, скорее всего, сможет отказаться от российского природного газа не ранее, чем через несколько лет. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью американскому телеканалу NBC.

Политик заверил, что его страна уже работает над отказом от газа из РФ, но на это потребуется время, так как она на 80% зависит от российского топлива.

По оценке Нехаммера, Австрия находится в той же ситуации, что и Германия: промышленности и домохозяйствам необходим газ, и поэтому отказаться от поставок из России невозможно «ни сегодня, ни завтра».

«Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — констатировал канцлер Австрии. В связи с этим он подчеркнул, что вводимые странами Запада «санкции должны наносить больший вред России, чем нам». И добавил, что работа над более «умными» рестрикциями ведется.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин предложил принимать оплату за российский газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Однако Еврокомиссия признала использование такого механизма нарушением санкций ЕС.