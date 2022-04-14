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Ру Тат
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Экономика
14 апреля 2022  06:58

Bloomberg: Еврокомиссия сочла, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции

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Еврокомиссия проанализировала указ Президента РФ Владимира Путина об оплате поставок российского природного газа в рублях и предупредила страны — члены Европейского Союза, что он нарушает санкции ЕС, введенные из-за событий на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно предварительному юридическому анализу документа, указ Президента России создает «новые правовые обстоятельства», отметил анонимный собеседник издания.

Дело в том, что в случае реализации схемы оплаты за газ в рублях российская сторона сможет контролировать транзакции и определять момент завершения сделки, а также «манипулировать» обменным курсом в свою пользу.

Кроме того, соответствующий механизм «будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС» из-за специальной военной операции на Украине и затрагивающие Правительство РФ, Банк России и их доверенных лиц, уверены в Еврокомиссии.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Однако большинство контрагентов не увидело возможности рассчитываться за газ в рублях. Впрочем, такой вариант готова рассмотреть Венгрия.

#поставки газа в европу #Еврокомиссия #санкции против россии
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