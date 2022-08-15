Канадский защитник «Витязя» назвал «Ак Барс» одной из сильнейших команд России

Канадский защитник «Витязя» Жереми Руа поделился мнением о звездном составе «Ак Барса», назвав коллектив Олега Знарка одной из сильнейших команд России. По словам канадца, «барсы» располагают отличными хоккеистами и способны бороться за самые высокие места.

«У них отличная команда, много глубины. Я имею в виду не только длинную скамейку, но и то, что у них много различных вариантов комбинаций и действий на льду в самых разных игровых ситуациях. "Ак Барс" располагает отличными хоккеистами. Очевидно, что хотя я пока и не видел большинство команд в лиге, но, исходя из моего представления об уровне КХЛ, казанцы – одна из сильнейших команд России, способная бороться за самые высокие места. Думаю, они точно займут одно из двух первых мест в своей конференции», – цитирует Руа «Чемпионат».

Напомним, «Ак Барс» оказался сильнее «Спартака» со счетом 7:4 в матче-реванше в Москве.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.