«Ак Барс» разгромил «Спартак» в матче-реванше в Москве

«Ак Барс» обыграл на чужом льду московский «Спартак» со счетом 7:4. Три гола казанцы забросили по ходу второго периода. Отметим, что Дмитрий Кагарлицкий в этой игре отметился тремя шайбами и голевой передачей. На счету Александра Бурмистрова гол и передача.

В первом отрезке игры казанцы владели большим преимуществом, но пробить голкипера «Спартака» Красикова так и не смогли. Во втором периоде «Ак Барс» усилил давление и открыл счет.

Кагарлицкий реализовав большинство после передачи Вадима Шипачева. Отметим, что Кагарлицкий в этом матче вернулся в первое звено. В предыдущих двух матчах в первом звене с Радуловым и Шипачевым выходил Станислав Галиев.

Казанцы почти сразу увеличили разрыв в счете. Никита Лямкин подключился к атаке, на замахе объехал защитника «Спартака» и точно бросил в ближний угол – 2:0. Почти сразу голевым щелчком со средней дистанции отметился Михаил Глухов – 3:0. На последних секундах периода хозяева льда одну шайбу отыграли в большинстве. Талалуев замкнул в касание комбинацию «Спартака» 3:1.

На старте заключительного периода казанцы усилиями Александра Радулова восстановили комфортный разрыв в счете. Кагарлицкий нашел на пятачке Радулова точным пасом из-за ворот. «Спартак» ответил точным броском Злодеева со средней дистанции над ловушкой Мифтахова – 4:2.

Казанцы ответили еще двумя голами. Сначала эффектным проходом отметился Александр Бурмистров. Затем Кагарлицкий оформил дубль, завершив комбинацию команды в большинстве – 6:2. Последнее слово осталось за хозяевами льда. Третью шайбу в ворота Мифтахова забросил Архипов. И тут же Злодеев оформил дубль и сократил разрыв в счете до 6:4. Итоговую шайбу в пустые ворота отправил Кагарлицкий, оформивший хет-трик – 7:4.

«Спартак» – «Ак Барс» – 4:7 (0:0, 1:3, 3:4)

0:1 Кагарлицкий (Войнов, Шипачёв, 23:46, 5х4)

0:2 Лямкин (Дыняк, 25:01)

0:3 Глухов (Бурмистров, 28:10)

1:3 Талалуев (Чебыкин, Свечков, 39:21, 5х4)

1:4 Радулов (Кагарлицкий, Хафизуллин, 40:41)

2:4 Злодеев (Точилкин, 42:47)

2:5 Бурмистров (49:46)

2:6 Кагарлицкий (Панюков, Шипачёв, 51:15)

3:6 Архипов (Свечков, 55:30)

4:6 Злодеев (Хайруллин, 56:27)

4:7 Кагарлицкий (Шипачёв, Радулов, 59:36, ПВ)