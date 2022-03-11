Канада ввела санкции против Казанского вертолетного завода

Казанский вертолетный завод, а также служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, Минобороны РФ, холдинг «Вертолеты России» и ряд других предприятий и ведомств попали в санкционный список Канады. Такие данные со ссылкой на заявление Правительства страны приводит РИА Новости.

Помимо этого, запрещается импорт российских нефтепродуктов «любым лицам в Канаде и любому канадцу за пределами Канады».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Власти Канады ввели санкции против России из-за специальной военной операции на Украине, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным. Позже были введены дополнительные ограничения.