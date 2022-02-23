Власти Канады и Австралии ввели антироссийские санкции из-за признания ДНР и ЛНР

Канада и Австралия объявили о введении антироссийских санкций против РФ из-за признания ею самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РБК.

CTV передает, что Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал «первый раунд» экономических санкций. Рестрикции коснутся депутатов, поддержавших признание независимости ДНР и ЛНР. Канадцам также запрещено проводить финансовые операции с республиками.

«Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН», — заявил Трюдо.

Также о санкциях сообщил и Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Сначала мы введем запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации», — рассказал он.

Уже действующие санкции, касающиеся Крыма и Севастополя, распространят и на регионы Донецка и Луганска.