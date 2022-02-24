Канада вводит дополнительные санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Ограничения коснутся почти 60 физических и юрлиц, передает РИА Новости.

«Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей», — заявил в эфире местных телеканалов Премьер-министр Джастин Трюдо.

По его словам, ограничения затронут членов Совбеза России, глав Минобороны, Минюста, Минфина РФ и несколько крупнейших банков страны.

«С этого момента мы прекращаем (выдачу) и отменяем все действующие экспортные разрешения для России», — заявил Трюдо.

Ранее после признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик канадские власти также объявили о введении антироссийских санкций.