Канада ввела санкции против Казанского оптико-механического завода и 62 российских юрлиц

Канада в годовщину начала широкомасштабных боевых действий на Украине ввела санкции против 129 граждан РФ и 63 российских юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба канадского Министерства иностранных дел.

В частности, ограничительные меры введены против первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьеров Татьяны Голиковой, Виктории Абрамченко, Дмитрия Чернышенко, Алексея Оверчука и Марата Хуснуллина, помощника Президента России Максима Орешкина, министра транспорта Виталия Савельева.

Из депутатов Государственной Думы под санкции попали в том числе экс-глава Минтруда Максим Топилин, представляющий в нижней палате парламента Татарстан, легендарный хоккеист Владислав Третьяк, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, космонавт Светлана Савицкая, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева и вице-спикер Ирина Яровая.

Кроме того, рестрикции введены против дочери главы Чечни Размана Кадырова Табарик, жены и сына заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светланы и Ильи Медведевых, первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко, бизнесменов Алексея Мордашова (вместе с семьей), Года Нисанова и Андрея Мельниченко.

Помимо этого, ограничительные меры введены против Федеральной службы безопасности, Главного управления Генерального штаба (бывшего ГРУ), партии «Единая Россия», «Юнармии», Главного управления специальных программ Президента, Федеральной службы охраны, Государственной Думы, Совета Федерации, Росфинмониторинга и его главы Юрия Чиханчина. Под них также попали «Роснефтегаз», Уралвагонзавод, российский оператор Запорожской АЭС и Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ).

Санкции также затронули семь человек и 50 предприятий, связанных с российской оборонной промышленностью, «включая производство танков, ракет и других систем вооружения, которые Россия использует на Украине». Именно к этой категории отнесен Казанский оптико-механический завод, ранее попавший под санкции США, Европейского Союза и Украины.

Канада также запретила экспорт в РФ некоторых химических элементов, которые используются в электронике, и наложила запрет на импорт российского оружия и боеприпасов.