Канада объявила о конфискации российского самолета Ан-124 в пользу Киева

Российский самолет Ан-124 будет конфискован для последующей передачи Украине – об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Свое заявление он сделал в ходе неожиданного визита в Киев, пишет агентство Reuters.

Речь идет о грузовом самолете «Антонов», который приземлился в Канаде в прошлом году. О его конфискации Трюдо сообщил, рассказывая о военной помощи Канады Киеву на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

«Мы будем там с [вами] столько, сколько потребуется, столько, сколько потребуется», – сказал он украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Власти Канады уже сообщали о планах передать Киеву конфискованные активы России, а в апреле эту информацию подтверждал украинский премьер Денис Шмыгаль. Тогда он впервые заявил, что под санкции в том числе попал российский самолет.

Напомним, в последние недели Украина приступила к контрнаступлению. Сначала об этом сообщило минобороны РФ, а накануне впервые заявил Президент Владимир Путин. Помимо этого, сегодня информацию о попытках перейти к контрнаступлению подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись раскрыть детали.