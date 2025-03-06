Главе УК избрали меру пресечения из-за подозрения в передаче взятки главе Камских Полян

Набережночелнинский городской суд наложил запрет определенных действий на руководителя управляющей компании «Мой дом Камских Полян» Екатерину Медникову. Ее подозревают в посредничестве в передаче взятки главе Камских полян. На женщину завели уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что был задержан глава поселка Камские Поляны Нижнекамского района Ринат Салахутдинов. Его подозревают в получении взятки.

По данным источника агентства, в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора управляющей компании района iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей. Общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей. Гаджет вместе с аксессуарами он передал главе поселка Камские Поляны с просьбой оказывать покровительство в работе УК и ее директору.

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По версии следствия, глава поселка должен был способствовать подписанию документов о выполненных работах по контрактам между фирмой и местной администрацией, а также закрывать глаза на нарушения, которые фирма могла совершать при исполнении контрактов.

Сегодня же в суд был доставлен директор МУП «Водоканал» Денис Леушин. Его отправили под домашний арест, вину подозреваемый признал. На Леушина завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий либо лицом с использованием своего служебного положения». Дела Медниковой и Леушина объединили в одно производство.

Следователь, выступая перед судом, ходатойствовал о наложении на подозреваемую запрета определенных действий. Свою вину Екатерина Медникова признала.