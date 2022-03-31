Камила Валиева выступит в Санкт-Петербурге на шоу «Ледниковый период»

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в Санкт-Петербурге на гала-шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-офис организаторов мероприятия.

Как стало известно, уроженка Казани выступит в Санкт-Петербурге с двумя номерами, а особый акцент всего шоу будет сделан именно на Валиевой.

Напомним, на Олимпиаде – 2022 в Пекине после победы сборной России в командном зачете турнира по фигурному катанию стало известно, что еще в декабре 2021 года в крови Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, Алексей Железняков рассказал о влиянии допингового скандала на Олимпиаде в Пекине на Камилу Валиеву.