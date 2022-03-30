Хореограф группы Тутберидзе о Валиевой: «Рано дали ребенку понять, как этот мир жесток»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о влиянии допингового скандала на Олимпиаде в Пекине на Камилу Валиеву. Напомним, уроженка Казани стала олимпийской чемпионкой в командном зачете.

«Слишком рано дали ребенку понять, как этот мир жесток и несправедлив. Я думаю, она ментально повзрослела сразу лет на двадцать после такой суровой жизненной школы. Ками – чудесная девочка, у неё все будет хорошо», - приводит слова Железнякова Metaratings.

После победы сборной России в командном зачете турнира по фигурному катанию стало известно, что еще в декабре 2021 года в крови Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. Позже стало известно, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях, несмотря на положительную допинг-пробу. Это стало возможным благодаря решению РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой, а также вердикту CAS на соответствующую апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

«У меня три варианта, исходя из логических размышлений и сопоставлений фактов: или это обыкновенная подстава (подлили, подсыпали в еду или напиток), или политика (откровенный заказ, провокация и фальсификация), или случайное попадание в организм (грязный продукт). Употребление Камилой допинга осознанно полностью исключаю. Но как теперь что-либо доказать или опровергнуть? В свете последних событий нашу защиту никто и слушать не станет, к сожалению.

Я теперь не верю в какую-либо честность и справедливость. Тут в игру уже давно вступила политика. Могут просто подставить любого и сделать козлом отпущения. Так что этот змеиный клубок ох как нелегко теперь распутать», - считает Железняков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.