Камила Валиева выступит с показательным номером, если попадёт в тройку призёров в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательном выступление в том случае, если окажется в тройке призеров на Олимпиаде в Пекине. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев сообщает «РИА Новости Спорт».

«В соответствии с руководством для тим-лидеров на Олимпиаде в Пекине фигуристы, которые закончат соревнования на 1-3-м местах, будут приглашены для участия в показательных выступлениях», — говорится в заявлении в Международного союза конькобежцев.

Ранее стало известно о том, что результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными.

Напомним, Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла Анна Щербакова. Александра Трусова – четвертая. С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о победе Камилы Валиевой в короткой программе Олимпиады в Пекине.