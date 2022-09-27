Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани

Российская фигуристка из Казани Камила Валиева выступит на домашнем этапе Гран-при России в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Отмечается, что казанский этап Гран-при состоится с 4 по 6 ноября. Соревнования пройдут во «Дворце спорта». Кроме того, помимо Казани Валиева выступит также на этапе в Москве, который пройдет с 21 по 23 октября.

Серия Гран-при по фигурному катанию включает шесть турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми.

Напомним, стало известно расписание всех этапов Гран-При России – 2022. Сумма призовых фигуристов на российских турнирах сезона составит более 100 миллионов рублей.

Ранее уроженка Казани Камила Валиева показала новую программу, которую посвятила допинговому скандалу на Олимпиаде-2022.