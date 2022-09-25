Камила Валиева показала новую программу и посвятила ее допинг-скандалу на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка из Казани Камила Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Обновленная программа спортсменки была посвящена скандальным событиям с её участием на Олимпиаде – 2022 в Пекине. В конце программы Валиева закрыла лицо капюшоном так же, как прятала лицо от журналистов в микст-зоне на Играх.

«В произвольной программе самое главное было донести историю через программу, мне кажется, это удалось. Тренеры предложили, заранее спросив, хочу ли я трогать эту тему. Мне показалось, что такую программу нужно переживать, и я согласилась. Очень рада, что пришло столько людей нас поддержать, счастлива, что растрогала болельщиков», — заявила Валиева после своего проката.

Напомним, Камила выступала в личном турнире на Олимпиаде в Пекине на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.