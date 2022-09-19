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Спорт
19 сентября 2022  19:02

Стало известно расписание этапа Гран-при России – 2022 по фигурному катанию в Казани

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Стало известно расписание этапов Гран-При России – 2022 по фигурному катанию. Так, серия включит в себя шесть турниров, один из которых пройдет в столице Татарстана:

  1. Москва (22-23 октября)
  2. Сочи (28-31 октября)
  3. Казань (4-7 ноября)
  4. Москва (11-14 ноября)
  5. Самара (18-21 ноября) 
  6. Пермь (25-28 ноября)


Соревнования в Казани пройдут в «Дворце спорта». 3-4 ноября выступят юниоры, а 5-6 ноября – взрослые.

Стоит отметить, что участие в турнире примут сильнейшие российские фигуристы, среди которых призеры Олимпийских игр Камила ВалиеваАнна Щербакова и Александра Трусова.

Фигуристы сборной России представят публике новые программы. Ранее стало известно, под какую музыку будет выступать Камила Валиева в новом сезоне.  

Напомним, сумма призовых фигуристов на российских турнирах сезона 2022/2023 составит более 100 миллионов рублей.

#фигурное катание #гран-при
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