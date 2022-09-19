Стало известно расписание этапа Гран-при России – 2022 по фигурному катанию в Казани

Стало известно расписание этапов Гран-При России – 2022 по фигурному катанию. Так, серия включит в себя шесть турниров, один из которых пройдет в столице Татарстана:

Москва (22-23 октября) Сочи (28-31 октября) Казань (4-7 ноября) Москва (11-14 ноября) Самара (18-21 ноября) Пермь (25-28 ноября)



Соревнования в Казани пройдут в «Дворце спорта». 3-4 ноября выступят юниоры, а 5-6 ноября – взрослые.

Стоит отметить, что участие в турнире примут сильнейшие российские фигуристы, среди которых призеры Олимпийских игр Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Фигуристы сборной России представят публике новые программы. Ранее стало известно, под какую музыку будет выступать Камила Валиева в новом сезоне.

Напомним, сумма призовых фигуристов на российских турнирах сезона 2022/2023 составит более 100 миллионов рублей.