Камила Валиева с ошибкой выполнила прогон произвольной программы на тренировке в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую тренировку за день до выступления в произвольной программе Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Во время прогона произвольной программы 15-летняя спортсменка, исполняя четверной тулуп, двумя руками коснулась льда. Это была единственная ошибка Валиевой во время тренировки перед выступлением. Остальные четверные прыжки фигуристка исполнила чисто, отмечает издание.

Уже завтра Камиле предстоит показать короткую программу. Выход на лед ожидается в 16.50 по Москве.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил, что Валиева сможет принять участие в короткой программе Игр.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты, касающиеся решения CAS по делу Камилы Валиевой.