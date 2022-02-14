news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
14 февраля 2022  17:22
Дамир Садриев

Камила Валиева с ошибкой выполнила прогон произвольной программы на тренировке в Пекине

news_top_970_100

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую тренировку за день до выступления в произвольной программе Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Во время прогона произвольной программы 15-летняя спортсменка, исполняя четверной тулуп, двумя руками коснулась льда. Это была единственная ошибка Валиевой во время тренировки перед выступлением. Остальные четверные прыжки фигуристка исполнила чисто, отмечает издание.

Уже завтра Камиле предстоит показать короткую программу. Выход на лед ожидается в 16.50 по Москве.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил, что Валиева сможет принять участие в короткой программе Игр.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты, касающиеся решения CAS по делу Камилы Валиевой.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное