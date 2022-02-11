Камила Валиева покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо кофтой

Российская фигуристка Камила Валиева покинула тренировку перед короткой программой одиночного катания, закрыв лицо кофтой.

Во время прохода мимо журналистов, один из британских корреспондентов выкрикнул вслед Валиевой вопрос, принимала ли она допинг.

«Ты чистая? Ты принимала допинг?» — прокричал журналист, обращаясь к 15-летней фигуристке. Валиева закрыла лицо капюшоном и молча прошла мимо.

Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат.

Кто пичкал допингом «Татарскую принцессу» и какая должна последовать реакция со стороны правоохранительных органов, читайте в оперативном материале ИА «Татар-информ» о ситуации с допингом Валиевой.