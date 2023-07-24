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Ложь Запада и честный миропорядок: о чем написал Путин перед саммитом «Россия – Африка»
Президент России Владимир Путин перед стартом саммита «Россия – Африка» написал статью. В ней он объяснил, почему отказался от продления зерновой сделки, и рассказал о новом многополярном миропорядке. Подробнее – в материале «Татар-информа».
Новая ложь коллективного Запада во главе с США
Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В их преддверии Президент России Владимир Путин написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой прошелся по причинам срыва зерновой сделки и «вкладу» в это Запада.
Напомним, что изначально США и их «вассалы» декларировали помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки и обеспечение мировой продовольственной безопасности главными целями зерновой сделки.
Как отметил Владимир Путин, на деле инициатива была реализована лишь для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины. Получается, что коллективный Запад уже не в первый раз нарушил договоренности.
70% продовольствия по зерновой сделке получили страны Евросоюза и другие «богачи»
«За почти год в рамках “сделки” из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объема – меньше одного миллиона тонн», – написал Путин.
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна и снятие ограничений на экспорт российских удобрений. О прекращении действия зерновой сделки в Кремле объявили 17 июля этого года. Решение было принято после террористической атаки Украины на Крымский мост. «Татар-информ» подробно писал о причинах, предшествовавших отмене сделки.
Также российский лидер подчеркнул, что санкции, направленные против российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не были сняты. Хотя договоренность об этом была. Путин подчеркнул, что России мешали даже поставлять минеральные удобрения самым бедным странам мира.
«Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остается в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе», – считает глава российского государства.
Военные причины отмены зерновой сделки
Также стоит напомнить, что у отмены зерновой сделки были и чисто военные причины. Как говорил в интервью «Татар-информу» известный военный эксперт Юрий Кнутов, в порту Одессы под прикрытием зерновой сделки аккумулировалась западная военная техника. Последовавшие удары возмездия были призваны в том числе разрушить инфраструктуру, которая используется для разгрузки военного транспорта.
«Дальше, скорее всего, удары будут наноситься по Очакову, Николаеву и Одессе в местах размещения военных объектов и складов с боевой техникой, в том числе с надводными морскими беспилотниками. Причем эта техника, очевидно, прибывала в Одессу морскими судами под прикрытием зерновой сделки. Сухопутным путем через Польшу доставить вооружения в Одессу проблематично», – говорил Кнутов.
Завершая тему сорванной зерновой сделки, Путин анонсировал рекордный урожай в России и заверил, что РФ может заместить украинское зерно. Российский лидер пообещал и дальше поставлять в Африку зерно и продовольствие, несмотря на санкции.
«Многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным»
В своей статье Владимир Путин отдельно подчеркнул необходимость многополярного миропорядка с участием Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии – стран за пределами США и Европы.
«Уверены, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. И нет сомнений, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место, окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма», – написал Путин.
Президент напомнил о давней дружбе России и Африки, основанной на стабильности отношений и доверии. Путин напомнил, что Россия поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета.
«К сожалению, мы видим, что нынешняя ситуация в мире далека от стабильности. Углубляются застарелые конфликты, которые есть практически в каждом регионе, появляются новые угрозы и вызовы. И Африка как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем», – считает Путин.
«С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран»
Полную версию статьи главы российского государства можно прочитать на официальном сайте Кремля. На грядущем форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге должна быть обозначена «дорожная карта» совместных шагов стран и континентов по выдавливанию такого понятия, как гегемония Запада.
«С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Уверен, что решения Саммита и Форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства на благо наших стран и народов», – заключил Путин.
Фото на анонсе: kremlin.ru
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